У Грузії стартували багатонаціональні військові навчання НАТО, участь в них бере й Україна. Тренування під назвою Nobel Partner, пройдуть приблизно три тисячі солдатів із 13 країн.

Спецпідготовка триває з залученням військової техніки зі США. Маневри триватимуть до 15 серпня. Грузія приймає бойові навчання Nobel Partner уже вчетверте.