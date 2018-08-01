У Грузії стартували навчання НАТО [ Редактировать ]
У Грузії стартували багатонаціональні військові навчання НАТО, участь в них бере й Україна. Тренування під назвою Nobel Partner, пройдуть приблизно три тисячі солдатів із 13 країн.
Спецпідготовка триває з залученням військової техніки зі США. Маневри триватимуть до 15 серпня. Грузія приймає бойові навчання Nobel Partner уже вчетверте.
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