Українські військові отримали модернізовані винищувачі. Про це повідомив президент України на своїй сторінці у Facebook. Два бойові літаки вже в одній з військових частин.

За словами Порошенка, це має посилити обороноздатність української армії.

Бойові машини вдосконалили на Львівському авіаційно-ремонтному заводі. Модернізований винищувач отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий комплекс - систему супутникової навігації.