Україна отримала нові винищувачі - Порошенко [ Редактировать ]
Українські військові отримали модернізовані винищувачі. Про це повідомив президент України на своїй сторінці у Facebook. Два бойові літаки вже в одній з військових частин.
За словами Порошенка, це має посилити обороноздатність української армії.
Бойові машини вдосконалили на Львівському авіаційно-ремонтному заводі. Модернізований винищувач отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий комплекс - систему супутникової навігації.
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