Мусульманам Данії заборонили носити паранджу [ Редактировать ]
У Данії заборонили носити паранджу. А ще чадру, бурку та будь-які інші релігійні накидки, що закривають обличчя. Заборона стосується лише носіння паранджі в громадських місцях - транспорті, навчальних закладах, лікарнях і державних установах.
За порушення закону - штраф у тисячу данських крон, це приблизно 135 євро. Подібні закони діють у Бельгії, Нідерландах, Франції та Австрії.
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