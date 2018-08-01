Подібні закони діють у Бельгії, Нідерландах, Франції та Австрії

У Данії заборонили носити паранджу. А ще чадру, бурку та будь-які інші релігійні накидки, що закривають обличчя. Заборона стосується лише носіння паранджі в громадських місцях - транспорті, навчальних закладах, лікарнях і державних установах.

За порушення закону - штраф у тисячу данських крон, це приблизно 135 євро. Подібні закони діють у Бельгії, Нідерландах, Франції та Австрії.