Російський телеканал платив британським депутатам за участь у ефірі [ Редактировать ]
Російський телеканал "Раша Тудей" - платив британським депутатам за участь в ефірах. Про це йдеться у звіті антикорупційної організації "Трансперенсі інтернешнл".
Так "рупор Кремля за кордоном" з 2014 року виділив членам британського парламенту - понад 93 тисячі фунтів. Це без урахування гонорарів двом колишнім депатутам, які вели власні ток-шоу на RT.
Цей телеканал працює в Британії з 2011 року, де його неодноразово звинувачували в порушенні кодексу мовлення.
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