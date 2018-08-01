Телеканал працює в Британії з 2011 року

Російський телеканал "Раша Тудей" - платив британським депутатам за участь в ефірах. Про це йдеться у звіті антикорупційної організації "Трансперенсі інтернешнл".

Так "рупор Кремля за кордоном" з 2014 року виділив членам британського парламенту - понад 93 тисячі фунтів. Це без урахування гонорарів двом колишнім депатутам, які вели власні ток-шоу на RT.

Цей телеканал працює в Британії з 2011 року, де його неодноразово звинувачували в порушенні кодексу мовлення.