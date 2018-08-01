В Бердянске застрелили общественного активиста

И это не единственное нападение на общественного активиста. В Бердянске средь бела дня, на территории собственного отеля, двумя выстрелами в спину убили Виталия Олешко, ветерана АТО, более известного под позывным "Сармат". После возвращения с фронта, он занимался бизнесом и активно критиковал местную власть