У Африці загинули російські журналісти [ Редактировать ]
Троє російських телевійзійників загинули в Центрально-африканській республіці за загадкових обставин. Знімальну групу - невідомі розстріляли поблизу міста Сібю в центрі країни.
Журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв та оператор Кирило Радченко прибули в ЦАР знімати фільм про нелегальне російське збройне формування "Група Вагнера", яка діє на території країни.
Обставини та мотиви злочину невідомі. У загиблих викрали значну суму грошей та коштовну техніку.
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