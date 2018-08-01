Волонтери не педагоги і не соцпрацівники, а всі охочі кияни

Незвичайний літній табір з'явився в Києві. Вихованці у ньому - діти з різними формами інвалідності, а волонтери не педагоги і не соцпрацівники, а всі охочі кияни. Хто і для чого створив унікальний табір - розкажуть наші кореспонденти.

Тут кожен знайшов заняття до душі. Хтось читає, хтось майструє, а хтось співає.

"Могу на немецком, про звуки, которые чисты, как хрусталь", - говорить Софія, вихованиця інклюзивного дитячого табору.

Микиті найбільше подобається жартувати та роздавати компліменти вихователям.

"С волонтерами подружился", - говорить Микита, вихованець інклюзивного дитячого табору.

Більшість часу Микита проводить в інвалідному візку. Втім, спілкуванню це не завада - переконаний його помічник Федір. За фахом він режисер. Але на місяць став куратором групи в інклюзивному таборі.

"Дети сидят дома сами, они не общаются со сверстниками, а для них это очень важно, потому что здесь они открываются. В повседневной жизни, я уверен, более чем на 100 процентов, что никто не подойдет, не скажет: привет, как твои дела там, давай пять - я никогда такого не видел. А здесь это в порядке нормы", - говорит Федір Остраков, куратор групи інклюзивного табору Space Camp.

"Есть мир здоровых людей и есть мир детей семей с инвалидностью. Это два параллельных мира и они не пересекаются. И когда они пересекаются. они не знают как себя вести. Одни боятся, чтобы сделать что-то не так. Те боятся, потому что они на столько их уже настолько за все это время заклевали, что они просто такие знаете. как ежики. Здесь же мне хотелось показать, что ну, камон, приходите", - говорить Олеся Яскевич, засновниця інклюзивного табору Space Camp.

Тимофій - один з наймолодших волонтерів у таборі. Хлопцеві 12. Знайомить нас зі своїми підопічними - Машею та Данилом.

"Даня очень любит всех щупать и у него на затылке, как-будто глаз. Если ему что-то дать, то они вот так пощупает и выкинет это. А Маша она под музыку любит. Если ее положить, то она может танцевать".

Ідея створити інклюзивний табір належить Олесі Яскевич. На це її надихнув власний син. У хлопчика складна форма інвалідності.

"Мне хотелось показать, что мир детей с инвалидностью - это не страшно, это не опасно, это не заразно. Мы увидели, как за месяц менялись дети. Как за месяц поменялись родители. Многие родители поверили в своих детей, подумали - о - мой-то еще не совсем безнадежный, оказывается он может это, и это, и это", - говорить Олеся Яскевич, засновниця інклюзивного табору Space Camp.

За три роки існування табір виріс із кількох десятків вихованців - до сотні. З фінансуванням та організацією допомагають благодійники. Олеся мріє, що наступного року відпочити в таборі зможуть ще більше дітей.