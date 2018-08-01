Екстремальне приземлення. У Мексиці одразу після злету упав пасажирський лайнер. На борту було 103 людини. І усі вони вижили. Нетипова історія про падіння літака зі щасливим закінченням - далі у нашому матеріалі.

Упав після зльоту, не набравши висоти. Такі інциденти нерідко поповнюють сумну статистику трагедій в історії авіаперевезень. Однак літакові мексиканської авіакомпанії "Аеромехіко" пощастило стати винятком. Лайнер справді зазнав аварії, утім, усі пасажири та члени екіпажу лишилися живі.

"Літак струсонуло від потужного вибуху. Ми навіть не знали, що це - удар блискавки чи якась технічна проблема. Щойно ми здійнялися в небо, літак упав", - говорить Лоренсо Нунес, пасажир.

Лайнер "Ембраєр-190" виконував внутрішній рейс із міста Дуранґо до столиці - Мехіко. Злітати довелося під час зливи з градом. Через потужний порив вітру літак втратив висоту, зачепив лівим крилом землю, впав і загорівся за десять кілометрів від летовища. Принаймні такі попередні висновки фахівців. Попри пожежу, екіпаж і пасажири швидко зорієнтувалися і змогли врятуватися.

"Ми ще оглядаємо пасажирів. У 25 немає серйозних ушкоджень. У десятьох - значні поранення, одного з них просто зараз везуть до операційної", - говорить Серджіо Ґонсалес, лікар.

49 учасників інциденту досі в лікарні, інших - відпустили додому. У тяжкому стані двоє: маленька дівчинка, у якої опіки - 25 відсотків шкіри, і перший пілот літака, у нього пошкоджена спина.

"Капітан лайнера на операції. Наскільки нам відомо, його життю ніщо не загрожує", - говорить Андрес Конеза, виконавчий директор Aeromexico.

Уцілілі пасажири та їхні родичі не вірять власному щастю і дякують Богові. А керівництво компанії відзначає професійність екіпажу. За деякими даними, пілоти намагалися екстрено посадити літак, однак сталася пожежа. Деталі інциденту ще встановлюють.

"Ми працюємо на місці аварії. Наш пріоритет - переконатися в тому, що з пасажирами все гаразд, що про них дбають і всі, хто потребує медичної допомоги - вчасно її отримали", - говорить Андрес Конеза, виконавчий директор Aeromexico.

Востаннє літак цієї авіакомпанії упав 37 років тому, теж через негоду. Тоді загинуло 32 людини.