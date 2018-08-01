Понад сто тисяч об'єктів теплоенергетичного комплексу з приватних рук сьогодні перейшли під управління КМДА. Разом з ними і проблеми із відсутністю газопостачання. НАК "Нафтогаз" остаточно відмовився подавати блакитне паливо новоствореному комунальному підприємству "Київтеплоенерго". Чи будуть перебої з електроенергією у столиці і коли киянам чекати гарячої води - Даніїл Снісар розкаже.

Про можливе припинення роботи 5 та 6 теплових електростанцій, у кулуарах КМДА - говорили ще навесні. Ці дві ТЕЦ забезпечують електроенергією та теплом чи не півстолиці. Сьогодні підприємства перейшли від "Київенерго" до комунальної власності місцевої громади. Процес тривав більше року.

"На сьогодні підприємство проводить гідравлічні випробування. Вже випробували ми близько 70 відсотків мереж міста Києва. Єдине, що є - Відсутність договору з НАК "Нафтогазом". І питання ми вирішуємо сьогодні в судах. Близько 17 судів сьогодні проводиться. надіємось на ближайше врегулювання цього питання", - говорить В'ячеслав Блінд, в. о. директора КП "Київтеплоенерго".

Тяганина між містом та "Нафтогазом" триває півроку. Компанія-монополіст відмовилася постачати блакитне пальне, яке необхідне не тільки для підігріву води та опалення, а й для нормального функціонування ТЕЦ. У мерії вихід знайшли. І роботу теплоелектростанцій вирішили не зупиняти.

"Маємо доручення про закупівлю комерційного газу на ринку. Ми це зробили. І дуже важливо, що ми не допустили зупинки ТЕЦ -5. Я нагадаю, це станція яка виробляє електроенергію. І без цієї електроенергії. І зараз, в цей період, коли у нас працює кондиціювання з найбільшим навантаженням - зупинка ТЕЦ 5 однозначно призвела б до техногенних наслідків", - говорить Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Зараз Київ купує газ комерційний - на 30 відсотків дорожчий. Запасів вистачить - на місяць.

"У нас чітка пропозиція була до "Нафтогазу", до пана Коболєва. Нам не потрібні ніякі дебати. Раз. Всі спірні питання ми можемо і повинні в судовому порядку. Але. до того моменту, поки суд прийме рішення - прохання надати газ", - говорить Віталій Кличко, голова Київської міської державної адміністрації.

Суть вимог Нафтогазу така - "Київтеплоенерго" має взяти на себе зобов'язання "Київенерго". Тобто прийняти всі борги, накопичені підприємством. І виплатити газовому монополісту всі штрафи та пені. А це мільярд 200 мільйонів гривень. "Нафтогаз" пропонує віддати борг грошима киян. З місцевого бюджету. Чиновники кажуть переговорний процес затягнеться до вересня. Доти гаряча вода в кранах киян не з'явиться. У заручниках "Нафтогазу" залишаються понад 3 тисячі столичних будинків.