Обеспокоенная здоровым питанием украинцев руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила, что теория о вреде глютена (клейковины: лат. gluten - клей) - всего лишь миф, он вреден только для 1% людей.

Супрун призвала отбросить советы из интернет, реклам или блогов знаменитостей, которые по-разному интерпретируют правильное питание.

"Будьте осторожны с такими рекомендациями. Не все из них подходят именно вам. Как пример - популярная безглютеновая диета", - пишет Супрун в Facebook.

Такая диета предусматривает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые. Аргументы таковы, что глютен, якобы, откладывается на стенках кишечника и ухудшает его работу, потому что, он не растворяется в воде.

"Или, что на безглютеновой диете худеют. Или просто чувствуют себя лучше и здоровее. Чтобы развенчать страшные истории вокруг глютена, нужно узнать о нем больше", - пишет Супрун и перечисляет свои аргументы:

"Глютен или клейковина - запасной белок. Он содержится в зернах злаков, например, пшеницы, ячменя, ржи и всех производных продуктах, включая булочки, батоны и пиво. Также глютен добавляют в колбасные изделия, молочные продукты, различные соусы (кетчупа и майонеза)... Глютен абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Если его купить отдельно и просто съесть, то это не повредит ровно ничем 99% из нас. Так же безопасно мы едим мясо или яйца, которые также содержат белок", - пишет Супрун.

При этом она предупреждает, что есть 1% людей на планете, которым есть глютен действительно очень опасно. Это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакия.

Также Ульяна Супрун советует при больном горле употреблять холодные продукты, в частности - мороженое.