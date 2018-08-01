Отравление шаурмой в Киеве: в больницы массово свозят детей [ Редактировать ]
В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой безостановочно растет и уже достигло 70 человек. Среди них - 10 детей.
"По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", - сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы.
Отдельно указано, что 33 случая (из них три случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Также еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенные в МАФе у кафе "Речной порт" на Почтовой площади.
Кроме того, 11 случаев отравления (из них пять среди детей) связаны с употреблением шаурмы на Оболони.
Предварительный диагноз - сальмонеллез.
Также в ведомстве рассказали, по каким адресам пострадавшие приобретали испорченную шаурму.
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