В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой безостановочно растет и уже достигло 70 человек. Среди них - 10 детей.

"По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", - сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы.

Отдельно указано, что 33 случая (из них три случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Также еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенные в МАФе у кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

Кроме того, 11 случаев отравления (из них пять среди детей) связаны с употреблением шаурмы на Оболони.

Предварительный диагноз - сальмонеллез.

Также в ведомстве рассказали, по каким адресам пострадавшие приобретали испорченную шаурму.