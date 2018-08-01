1 августа на встрече налоговиков с представителями крупнейших банков фискалы потребовали, чтобы банки предоставляли им сведения о тех счетах, которые ФЛП открыли на себя как на физлиц. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заместитель главы ГФС Евгений Бамбизов, пишет УНИАН.

По его словам, проблема состоит в том, что из 1,9 млн самозанятых лиц всего 964 тысячи имеют официальные счета в банках, а остальные получают оплату за товары и услуги на счета как физлица, не платя при этом налоги. Чтобы изменить ситуацию, налоговикам нужна соответствующая информация о банковских счетах ФЛП, открытых ими на физлиц.

"Налоги должны платить все - и крупный бизнес, и ФЛП, - написал Бамбизов. - С этим банкиры согласны. В соответствии с законом, ГФС отправила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, которые имеютсчета как физлица. С этим массивом информации мы буем работать для привлечения к адекватному налогообложению максимального количества предпринимателей".

А в преддверие активных действий налоговой, Бамбизов посоветовал предпринимателям уже сейчас самостоятельно обратить внимание на полноту декларирования их доходов.