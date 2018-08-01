Международная энергетическая группа Burisma стала меценатом ХVІ Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры". На нынешнее вокальное соревнование были зарегистрированы более пятисот участников со всех уголков Украины. Пятьдесят сильнейших соревновались за звание лучшего на Скадовский набережной. Гран-при фестиваля получила Элина Иващенко. Она же заняла первое место в категории "Девочки. Старшая группа".

"Я очень счастлива. Эмоции невероятные. Я держу эту статуэтку в руках и не осознаю, что я получила гран-при, я стала победительницей", - говорит Иващенко.

Для крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Group поддержка талантливых детей является весомой частью масштабной программы корпоративной социальной ответственности. Операционные предприятия Группы активно участвуют в инфраструктурных проектах в регионах деятельности, отстраивая дороги, школы, детские площадки, способствуя всестороннему развитию местных общин.

Чтобы поддержать талантливую молодежь и развитие украинской песни, компания Burisma Group учредила специальную премию "Лучшая украинская авторская песня". В этом году победила композиция "Качаю", которую исполнили победители "Черноморских игр" в категории "Группы" - дуэт Арина Никонова и Виктор Шевченко. Специальный приз от Burisma Group получили автор музыки Тимофей Решетько и автор слов Андрей Осадчук.

"Для Burisma поддержка талантливой молодежи – это залог устойчивого развития страны. Это энергия будущего, которая вместе с энергией, которая создается нашей компанией, способна генерировать положительные изменения, делать нашу страну энергонезависимой и енергобезопасной. Самый большой песенный фестиваль уже является визитной карточкой Украины. В течение многих лет детский музыкальный форум способствует развитию диалога культур между разными народами и странами. Burisma является меценатом мероприятия, поскольку всесторонне поддерживает большой социокультурный проект и беспокоится о будущем Украины", - говорит советник Совета директоров Burisma Group Вадим Пожарский.

В компании важной миссией считают создание условий для всесторонней реализации украинских талантов, поддерживать и масштабировать энергию украинской песни в мире.

Самыми известными выпускниками "Черноморских игр" в разные годы становились: Тина Кароль, Надя Дорофеева, Настя Каменских, Иван Дорн, Мика Ньютон, Иван Березовский, Александр Панайотов, MamaRika, Юлия Войс, Кирилл Туриченко, Женя Анишко , Юлия Санина и другие украинские исполнители. В этом году известнейшие звезды также выступали на сцене Скадовска.