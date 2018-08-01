Несколько рейсов были отложены из-за драки двух рэперов и их поклонников в одном из залов аэропорта Парижа "Орли".

Об этом сообщает BFMTV.

"Небольшое количество рейсов было отложено на 15-30 минут", - сообщили в аэропорту. Впрочем, почти два часа понадобилось аэропорту, чтобы вернуться к привычному режиму работы.

Причиной стала драка двух рэперов - Booba и Kaaris, которые, как отмечают французские СМИ, ненавидят друг друга. Мужчины набросились друг на друга прямо среди толпы, к ним присоединились их сторонники.

Полиция была вынуждена закрыть один из залов аэропорта, чтобы утихомирить участников драки. Всего было задержано 13 человек.

Рэпперов, которые этой ночью должны были давать концерты в Барселоне, тоже взяли под стражу.

18 июля из аэропорта Борисполя не смогли вовремя вылететь туристы, которые должны были отправиться из Украины на отдых в Турцию.