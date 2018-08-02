В Киеве участнику митинга прострелили ногу [ Редактировать ]
В Киеве на улице Туполева мужчине, который митинговал против сноса гаражей, прострелили ногу.
В столице введен план "Перехват", сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Для установления обстоятельств инцидента на месте работает следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.
В настоящее время уже известно, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия.
Пострадавшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.
"Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве ввели план "Перехват", все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, что 13 июля на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан на предвыборном митинге смертник взорвал взрывчатку в толпе людей.
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