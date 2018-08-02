США ввели санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за тюремного заключения американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом сообщает Reuters.

"Несправедливое заключение Пастора Брансона и продолжение судебного преследования со стороны официальных лиц Турции просто неприемлемы. Именно эти министры сыграли ведущие роли в аресте и задержании Брансона в 2016 году", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают от Турции немедленного освобождения пастора, и поговорил об этом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отреагировал на санкции ЕС против Керченского моста.