США ввели санкции против министров Турции [ Редактировать ]
США ввели санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за тюремного заключения американского пастора Эндрю Брансона.
Об этом сообщает Reuters.
"Несправедливое заключение Пастора Брансона и продолжение судебного преследования со стороны официальных лиц Турции просто неприемлемы. Именно эти министры сыграли ведущие роли в аресте и задержании Брансона в 2016 году", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают от Турции немедленного освобождения пастора, и поговорил об этом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Ранее президент Украины Петр Порошенко отреагировал на санкции ЕС против Керченского моста.
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