2 августа - 214-й день года (215-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 151 день.

Ежегодно 2 августа в Украине и других постсоветских государствах празднуется День десантника.

Также в этот день во многих странах отмечается Международный день Холокоста ромов, установленный в память геноцида цыган нацистами во время Второй мировой войны.

Православная церковь 2 августа вспоминает Пророка Илию, который является самым почитаемым ветхозаветным святым, покровителем пилотов и десантников.

В народе 2 августа отмечается Ильин день. Считалось, что Илья Громовержец, несясь по небу в огненной колеснице, пускает громы и молнии и поражает нечистую силу, которая может спрятаться в звере и даже в человеке. А потому в этот день опасно работать в поле, чтобы не поразила молния. С Ильина дня нельзя купаться, потому что вода становится студеной.

Главная примета дня: с Ильи начинается осень.

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Феодор.

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