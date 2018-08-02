2 августа: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
2 августа - 214-й день года (215-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 151 день.
Ежегодно 2 августа в Украине и других постсоветских государствах празднуется День десантника.
Также в этот день во многих странах отмечается Международный день Холокоста ромов, установленный в память геноцида цыган нацистами во время Второй мировой войны.
Православная церковь 2 августа вспоминает Пророка Илию, который является самым почитаемым ветхозаветным святым, покровителем пилотов и десантников.
В народе 2 августа отмечается Ильин день. Считалось, что Илья Громовержец, несясь по небу в огненной колеснице, пускает громы и молнии и поражает нечистую силу, которая может спрятаться в звере и даже в человеке. А потому в этот день опасно работать в поле, чтобы не поразила молния. С Ильина дня нельзя купаться, потому что вода становится студеной.
Главная примета дня: с Ильи начинается осень.
Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Феодор.
Смотрите также календарь праздников на 2018 год.
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