Украинский журналист умер на отдыхе в Геническе [ Редактировать ]
Фото: pixabay
На отдыхе в Геническе умер известный журналист Богдан Гарасимчук из Тернопольской области.
Об этом передает nday.te.ua.
Журналист находился на отдыхе вместе с семьей. Ему было 74 года. Причины смерти пока неизвестны.
Богдан Гарасимчук был исполнительным секретарем Тернопольской областной организации НСЖУ, редактором, журналистом.
Ранее мы сообщали, что в ДТП погибла украинская журналистка Юлия Рукавицына.
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