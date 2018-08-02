На отдыхе в Геническе умер известный журналист Богдан Гарасимчук из Тернопольской области.

Об этом передает nday.te.ua.

Журналист находился на отдыхе вместе с семьей. Ему было 74 года. Причины смерти пока неизвестны.

Богдан Гарасимчук был исполнительным секретарем Тернопольской областной организации НСЖУ, редактором, журналистом.

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