Сенат США в среду проголосовал за оборонный бюджет на 2019 финансовый год размером в $717 млрд, сообщает газета "Вашингтон экзаминер".

Теперь бюджет должен быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, после чего он обретет законную силу.

"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", - заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.

По данным "Вашингтон экзаминер", проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России.

В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

Меры в отношении России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.

Проект закона запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности США.

Украине обещают выделить 200 миллионов долларов на безопасность.