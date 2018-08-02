В Харьковской области на аэродроме "Коротич" установили мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского аэроклуба имени Гризодубовой.

В свободном падении 57 женщин-скайдайверов собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры.

Спортсменки на высоте более 5 тысяч метров отделились от трех самолетов, на выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410.

За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе.

Скорость летательных аппаратов на выбрасывании достигала около 170 километров в час. Мировой рекорд "57-way - 3 points" установили представители 19 стран.

Международное достижение Women on Wings зарегистрировали на аэродроме "Коротич" судьи FAI (Международная авиационная федерация). Также международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории "Большие формации с перестраиванием среди женщин".

Ранее рекордсмену отрезали самые длинные ногти в мире.