Украинские парашютисты установили мировой рекорд (фото, видео) [ Редактировать ]
В Харьковской области на аэродроме "Коротич" установили мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского аэроклуба имени Гризодубовой.
В свободном падении 57 женщин-скайдайверов собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры.
Спортсменки на высоте более 5 тысяч метров отделились от трех самолетов, на выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410.
За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе.
Скорость летательных аппаратов на выбрасывании достигала около 170 километров в час. Мировой рекорд "57-way - 3 points" установили представители 19 стран.
Международное достижение Women on Wings зарегистрировали на аэродроме "Коротич" судьи FAI (Международная авиационная федерация). Также международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории "Большие формации с перестраиванием среди женщин".
Ранее рекордсмену отрезали самые длинные ногти в мире.
по теме
Когда украинцы получат минимальную зарплату в 4200 грн
Вице-премьер-министр Павел Розенко, который ранее заявил, что повышение зарплат должно быть экономически обоснованным
Украинский журналист умер на отдыхе в Геническе
На отдыхе в Геническе умер известный журналист Богдан Гарасимчук из Тернопольской области
Аренда жилья: как не стать жертвой аферистов
Как обезопасить себя от мошенников при аренде жилья с помощью популярных интернет-ресурсов
2 августа: какой сегодня праздник
2 августа - 214-й день года (215-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 151 день
В Украине вводят абонплату за "коммуналку": сколько придется платить
В 2019 году в Украине планируют ввести абонентскую плату за коммунальные услуги