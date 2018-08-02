Министерство иностранных дел Турции выразило протест против объявленного Минфином США решения относительно санкций, наложенных на министра внутренних дел Турции и министра юстиции.

Об этом сообщило агентство Анадолу.

"На агрессивное отношение США, которое не послужит каким-либо целям, будет дан немедленный и адекватный ответ. Призываем США отказаться от этого ошибочного решения", - сказано в заявлении.

США объявили о введении санкций против двух турецких министров из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону, относительно которого в Турции продолжается судебный процесс. Активы министров будут заблокированы на территории США, если такие есть.

Санкции введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц участников, по мнению Вашингтона, которые в коррупции и нарушают права человека.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.