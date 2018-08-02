Когда украинцы получат минимальную зарплату в 4200 грн [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который ранее заявил, что повышение зарплат должно быть экономически обоснованным и не должно происходить за счет дополнительной печати денег, настроен очень оптимистично и планирует в новый год войти уже с повышенным уровнем минимальной зарплаты, сообщает "5 канал".
"Я оптимист в этом вопросе. Я убежден, что для того, чтобы, в частности, говорить и о повышении пенсий украинцам, чтобы говорить о легализации заработных плат, оживить покупательную способность граждан, это наши амбиции и наше обязательство перед обществом еще в этом году сделать 4200 грн (минимальную заработную плату)", - отметил Розенко.
"Когда, в какой форме, как быстро мы это будем делать - будем, безусловно, советоваться внутри правительства, но я еще раз говорю: есть обращение Президента Украины про 4200 грн, есть публичные обязательства, зафиксированные в том числе в проекте государственного бюджета Украины. Там также зафиксирована эта цифра. Я убежден, что в этом году мы сможем это сделать", - подчеркнул вице-премьер-министр.
Ранее мы писали о том, что долг по зарплате в Украине перевалил за 2,5 миллиарда.
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