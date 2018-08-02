Футбол убивает женский мозг - ученые [ Редактировать ]
Футбол опасен для женского мозга. Об этом заявили ученые из американского Иешива-университета, передает Naked Science.
Исследователи применили методику МРТ, что позволяет максимально подробно анализировать организацию структуры мозга.
В центре внимания группы экспертов оказались микроскопические изменения в белом веществе мозга у 98 футболистов-любителей: 49 мужчин и 49 женщин. Каждый из этих людей посвятил футболу не один год своей жизни и неоднократно отбивал мячи головой. Средний возраст участников - 26 лет.
"У женщин было в пять раз больше микроструктурных повреждений мозга по сравнению с мужчинами, хотя количество ударов была одинаковой", - говорит ведущий автор исследования Майкл Липтон.
По мнению исследователей, причиной может быть генетическая предрасположенность, сила мышц шеи или половые гормоны.
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