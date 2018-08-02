Власти США выделят Украине $250 миллионов [ Редактировать ]
Сенат США 1 августа поддержал проект бюджета на 2019 год на нужды национальной обороны.
Документ предусматривает выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.
В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности". Также подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.
Кроме того, Государственному департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Закон об оборонном бюджете США вступит в силу после подписи президентом США Дональдом Трампом.
Ранее мы писали о том, что сенат США одобрил оборонный бюджет.
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