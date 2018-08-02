Сенат США 1 августа поддержал проект бюджета на 2019 год на нужды национальной обороны.

Документ предусматривает выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности". Также подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

Кроме того, Государственному департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Закон об оборонном бюджете США вступит в силу после подписи президентом США Дональдом Трампом.

Ранее мы писали о том, что сенат США одобрил оборонный бюджет.