В Киеве водитель выстрелил в перекрывшего дорогу мужчину [ Редактировать ]
В Киеве на улице Туполева люди перекрыли дорогу, однако один из возмущенных водителей вышел из авто и выстрелил протестующему в ногу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.
"Пострадавший был среди участников акции, перекрывших дорогу, водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно - из пневматического оружия", - говорится в сообщении.
Пострадавшему, который получил касательное ранение, оказали медицинскую помощь.
Правоохранители объявили план "Перехват", следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции устанавливает обстоятельства травмирования мужчины.
По данному факту открыли уголовное производство по статье хулиганство, предусматривающей до семи лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в центре Львова мужчина выстрелил в скрипачку.
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