В Киеве на улице Туполева люди перекрыли дорогу, однако один из возмущенных водителей вышел из авто и выстрелил протестующему в ногу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Пострадавший был среди участников акции, перекрывших дорогу, водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно - из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

Пострадавшему, который получил касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Правоохранители объявили план "Перехват", следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции устанавливает обстоятельства травмирования мужчины.

По данному факту открыли уголовное производство по статье хулиганство, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

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