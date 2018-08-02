На Донбассе ранены украинские военные [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Ранения получили трое бойцов ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутового и Водяного.
"За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным штаба, в течение минувших суток выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Сейчас организованы его поиски.
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