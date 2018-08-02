Цементовоз раздавил два автомобиля: девять погибших [ Редактировать ]
В среду, 1 августа, на юге Китая в провинции Гуандун грузовик перевернулся на два легковых автомобиля, в результате чего девять человек погибли, еще двое получили ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Xinhua.
Отмечено, что ДТП произошло в среду днем в округе Хвейдун, когда цементовоз, по неизвестной причине, перевернувшись, разбил два автомобиля, проезжавших мимо.
К утру четверга, после завершения спасательной операции, девять человек были признаны погибшими, состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.
Сейчас полиция задержала водителя цементовоза, проводится расследование.
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