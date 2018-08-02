В Киеве ядовитый воздух: в ГСЧС сделали предупреждение [ Редактировать ]
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, до 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха).
"Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы", - говорится в сообщении.
В то же время уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской, заявили в ГСЧС.
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