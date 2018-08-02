В Днепропетровской области на территории Металлургического района Кривого Рога произошло ЧП, в результате которого умерла женщина.

На место трагедии прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, которые установили подробности ЧП.

Как сообщили местные жители, женщине внезапно стало плохо прямо на улице. Причиной плохого самочувствия стала жара. Горожане принялись помогать женщине: ее обтирали водой и вызвали на место происшествия карету скорой.

Тем не менее, по прибытию на место происшествия врачи констатировали смерть. На данный момент правоохранители устанавливают причины трагедии.

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