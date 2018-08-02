ЧП под Днепром: женщина не смогла пережить жару [ Редактировать ]
В Днепропетровской области на территории Металлургического района Кривого Рога произошло ЧП, в результате которого умерла женщина.
На место трагедии прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, которые установили подробности ЧП.
Как сообщили местные жители, женщине внезапно стало плохо прямо на улице. Причиной плохого самочувствия стала жара. Горожане принялись помогать женщине: ее обтирали водой и вызвали на место происшествия карету скорой.
Тем не менее, по прибытию на место происшествия врачи констатировали смерть. На данный момент правоохранители устанавливают причины трагедии.
Ранее мы сообщали, что украинский журналист умер на отдыхе в Геническе.
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