Солнечное затмение в августе 2018: когда ожидать [ Редактировать ]
Солнечные затмения особенно ужасали народ в древние времена, ведь их не часто можно было увидеть и в силу своей необразованности, наши предки не могли объяснить этого.
В наши времена, это не столь страшное событие, и астрологи уже давно установили точные даты затмений и где их можно увидеть.
Точное время Солнечного затмения в августе 2018
Пик частного солнечного затмения припадет на 11 августа в 12:47 по киевскому времени.
Где можно наблюдать
Как и предыдущие солнечные затмения, это будет частным. У жителей северной Канады, Гренландии, в северно-восточной части Казахстана, Китая и Монголии получится созерцать красоту затмения. А также в Скандинавских странах.
В каком знаке зодиака пройдет солнечное затмение
11 августа 2018 августовское затмение пройдет в знаке Льва.
Что нельзя делать
Странное расположение планет необычно повлияет на большинство людей.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и много передвигаться, воздержитесь от серьезных решений и моральных нагрузок. Постарайтесь провести день в мире и гармонии.
- Отдохните, сходите на массаж или просто почитайте интересную книгу дома, посмотрите любимый фильм.
Что можно делать
Из-за отсутствия разнообразия можно заработать моральное истощение. От этого никто не застрахован. Изучив все аспекты влияния затмений, астрологи настоятельно рекомендуют грамотно распределять свою энергию.
- Очень важно в течение дня успеть все: поработать, повеселиться и отдохнуть. Правда больше внимания стоит уделить именно отдыху. Ничто так не взбодрит как прогулка парком или катание на велосипеде.
- Не лишним будет и позаботиться о своем здоровье.
Кроме того, затмение – отличное время чтобы избавиться от вредных привычек. Сделав это сейчас, вы никогда к ним не вернетесь. Но лучше осуществить это наедине с собой, ведь в период затмения вас может преодолеть неконтролируемая агрессия и есть риск нагрубить кому-то или даже разругаться.
Во время затмения, большинство людей склонны к депрессии. Гоните прочь от себя все негативные мысли и настрой. Не нервничайте по пустякам, не ищите в себе и других недостатки, просто наслаждайтесь жизнью.
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