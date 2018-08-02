Солнечные затмения особенно ужасали народ в древние времена, ведь их не часто можно было увидеть и в силу своей необразованности, наши предки не могли объяснить этого.

В наши времена, это не столь страшное событие, и астрологи уже давно установили точные даты затмений и где их можно увидеть.

Точное время Солнечного затмения в августе 2018

Пик частного солнечного затмения припадет на 11 августа в 12:47 по киевскому времени.

Где можно наблюдать

Как и предыдущие солнечные затмения, это будет частным. У жителей северной Канады, Гренландии, в северно-восточной части Казахстана, Китая и Монголии получится созерцать красоту затмения. А также в Скандинавских странах.

В каком знаке зодиака пройдет солнечное затмение

11 августа 2018 августовское затмение пройдет в знаке Льва.

Что нельзя делать

Странное расположение планет необычно повлияет на большинство людей.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и много передвигаться, воздержитесь от серьезных решений и моральных нагрузок. Постарайтесь провести день в мире и гармонии.

тяжелым физическим трудом и много передвигаться, воздержитесь от серьезных решений и моральных нагрузок. Постарайтесь провести день в мире и гармонии. Отдохните, сходите на массаж или просто почитайте интересную книгу дома, посмотрите любимый фильм.

Что можно делать

Из-за отсутствия разнообразия можно заработать моральное истощение. От этого никто не застрахован. Изучив все аспекты влияния затмений, астрологи настоятельно рекомендуют грамотно распределять свою энергию.

Очень важно в течение дня успеть все: поработать, повеселиться и отдохнуть. Правда больше внимания стоит уделить именно отдыху. Ничто так не взбодрит как прогулка парком или катание на велосипеде.

Не лишним будет и позаботиться о своем здоровье.

Кроме того, затмение – отличное время чтобы избавиться от вредных привычек. Сделав это сейчас, вы никогда к ним не вернетесь. Но лучше осуществить это наедине с собой, ведь в период затмения вас может преодолеть неконтролируемая агрессия и есть риск нагрубить кому-то или даже разругаться.

Во время затмения, большинство людей склонны к депрессии. Гоните прочь от себя все негативные мысли и настрой. Не нервничайте по пустякам, не ищите в себе и других недостатки, просто наслаждайтесь жизнью.

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