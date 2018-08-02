Некоторые люди любят манипулировать другими. Одни делают это специально, другие даже того не замечают.Астрологи утверждают, что некоторыми знаками зодиака очень легко манипулировать, об этом пишет Zen.

Знаки зодиака, которыми легко манипулировать:

Весы

Из-за некоторой неуравновешенности и неопределенности Весы часто подвергаются манипуляциям со стороны. Они очень зависимы от мнения других людей. Если их поведение не одобряют, Весы тут же замыкаются и готовы на любые действия лишь бы спасти свою репутацию.

Кроме того, у Весов очень развито чувство вины и преданности. Весы легче остальных знаков зодиака убедить во виновности, вызывать чувство долго перед людьми.

Так они пойдут на все и отдадут вам последнее. Весы часто не знают как им поступить в какой-либо ситуации, поэтому решения, как правило, принимают за них. И не всегда в хорошую для них сторону.

Рыбы

Чувственными и нежными Рыбами манипулировать намного легче, чем остальными. Они по-доброму наивны, немного инфантильны, доверяют абсолютно всем. Рыбы практические не отказывают, им трудно сказать: "Нет!". У них очень легко вызвать чувство жалости, они очень сострадательны и любят безвозмездно помогать.

Рыбы всегда утешат и пожалеют жертву, отдадут последнее, что хоть как-то помочь человеку. Кроме того, Рыбы верят всему, что им говорят, они слишком доверчивы и обладают прекрасным воображением. Стоит разыграть драматическую сцену перед Рыбами и как следует поплакать, как они выполнят любую вашу просьбу.

Овен

Не смотря на свою импульсивность и энергичность Овнами очень просто манипулировать. Они не обладают особой хитростью, а их упрямство выступает против же них прекрасным оружием для манипуляций. Чтобы Овен безоговорочно сделал то, что вы от него хотите, просто не спорьте с ним, а соглашайтесь на все.

Так, он расслабится и потеряет бдительность. Овны доверчивы и испытывают симпатию к людям, которые их поддерживают, во всем с ними соглашаются и не спорят с ними. Таким образом, заполучить доверие Овна проще простого.

Лев

Не смотря на силу характера и властный нрав Львы очень легко поддаются манипуляциям. Самовлюбленность Львов - тайное оружие манипуляторов. Достаточно просто нахваливать Льва, льстить и восхвалять, однако, не стоит перегибать палку.

Львы далеко не глупы, и быстро могут раскусить вас в хитрых намерениях. Лучше делать им тонкие комплименты, ненавязчивые подарки и одаривать своим вниманием. Тогда точно Лев окажется в вашей власти. Необходимо приложить не мало усилий и показать свой интерес, чтобы манипулировать Львов.

Ранее мы писали, какие знаки зодиака мастерски манипулируют людьми.