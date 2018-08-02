В Украине - волна массовых отравлений. На больничные койки попадают как взрослые, так и дети. К примеру, на этой неделе в Киеве более 70 человек отравились шаурмой из местных ларьков. И таких примеров - полным полно по всей стране.

Последнее наиболее масштабное отравление - 94 пострадавших - зафиксировали в лагере "Орленок" в Донецкой области. Но если в этом случае пострадавших выписали из больницы через несколько дней, то в другом детском лагере "Славутич" в Киевской области, где отравились 12 детей, так повезло не всем. Среди них - 8-летняя девочка, которая оказалась в реанимации. В прошлом году в оздоровительном санатории "Лазурный" в Бердянске из-за пищевого отравления один ребенок умер. Всего в больницу попали 30 человек.

Podrobnosti.ua выяснили - почему массовые отравления в Украине уже стали нормой, кто за это должен отвечать и как получить компенсацию за испорченный отдых?

Нет контроля - нет ответственности: массовые отравления будут продолжаться

Раньше за качество всего, что попадает к нам на стол, отвечала санстанция, но ее отменили. Теперь проверять продукцию должна Госпродпотребслужба. Но проблема в том, что уже 4 года у нас в стране действует мораторий на проверки. Его ввели, чтобы прекратить давление на бизнес со стороны контролирующих органов и исключить риск коррупции.

Однако, практика показала, что отсутствие контроля лишь привело к тотальной безответственности.

"Когда еще работала санстанция, то была конечно не совершенная, но хоть какая-то система контроля. И самое важное - был главный санитарный врач, который отвечал за санитарно-эпидемиологическую безопасность в стране, а сейчас нет никакой персональной ответственности. Поэтому массовые отравления, особенно детей, будут дальше продолжаться в Украине", - считает президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Ведь значительно ухудшилось качество продуктов питания и увеличилось количество подделок на полках магазинов.

Бонус к обеду - кишечная и дизентерийная палочка

Эксперт объясняет: в идеале - в лагере, где отдыхают дети, должна быть разработана система инфекционной безопасности, а также тщательный надзор за персоналом, который должен выполнять все санитарные и гигиенические нормы. Самые распространенные причины отравлений - это неправильное хранение продуктов и грязные руки поваров. Однако никто за этим не следит.

"Персонал просто элементарно не моет грязные руки, на которых находится, к примеру, кишечная или дизентерийная палочка. Следить за этим должен руководитель. И за такие грубые нарушения должны быть просто колоссальные штрафы, но этого, к сожалению, не произошло за последних 4 года - с тех пор, как действует запрет на проверки", - рассказывает Виктор Сердюк.

Из-за запрета проверок участились нарушения

По данным Госпродпотребслужбы, этим летом в Украине работает почти 10 тысяч учреждений оздоровления и отдыха детей. На конец мая этого года Госпродпотребслужба проверила чуть больше половины этих лагерей. И в каждом четвертом нашли нарушения санитарных норм.

В этом году Госпродпотребслужба проинспектировала более 2,5 тысяч предпринимателей ресторанного бизнеса и торговли. И это только те, на которых пожаловались! И почти в половины из них выявили грубые нарушения. Самые распространенные - это отсутствие какой-либо информации о товаре и его продавце, а также продажа просроченной продукции.

"Также во время проверок было выявлено, что украинские предприниматели грешат реализацией опасного товара без надлежащей предупредительной маркировки, а также без информации о правилах и условиях безопасного его использования", - сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

В результате - более тысячи предпринимателей оштрафовали на общую сумму в полтора миллиона гривен, заявили в ведомстве. Но проблема в том, что такие санкции не останавливают недобросовестных бизнесменов. Кроме того, по закону к ним не имеют права нагрянуть с проверкой без предупреждения за несколько дней. Даже если пожаловались не один раз и есть пострадавшие - все равно нужно сообщать о приезде службы. Но есть ли вообще смысл в такой проверке, если за это время предприниматели могут замести все следы нарушений?

Договоры и чеки: при каких условиях пострадавшие могут получить компенсацию?

Если родители решили отправить своего ребенка в детский лагерь, они должны обязательно подписать договор с организатором такого отдыха, советует эксперт по медицинскому праву Максим Барышников. В случае отравления этот документ будет доказательством того, что именно этот лагерь предоставлял услуги отдыха. Если вы ничего не подписывали, тогда все эти обстоятельства нужно будет дополнительно доказывать в суде.

"Ведь родители должны понимать, с кем они имеют дело и кому доверяют своего ребенка. Если будет установлено, что ребенок отравился именно в этом лагере, его владелец, а также организации, с которыми он сотрудничает, понесут ответственность за ненадлежащее качество питания. Во-первых, они должны будут заплатить штраф, а во-вторых, компенсировать материальный и моральный ущерб пострадавшим. Суммы могут быть абсолютно разными", - рассказывает эксперт Максим Барышников.

Для этого нужно собирать все чеки с расходами на лечение, а также иметь документ, подтверждающий сам факт обращения за медицинской помощью. К примеру, это может быть история болезни. Кроме того, ребенок также может получить компенсацию за неиспользованное время отдыха. Ведь не по своей вине он не смог получить услуги в полном объеме, которые уже были оплачены.