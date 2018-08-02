На Донбассе пропал военный. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорится в сообщении.

По данным разведки, ликвидированы пять боевиков, четверо ранены.

Террористы 21 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки.

Кроме того, трое военных были ранены.