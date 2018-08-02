На Донбассе пропал военный [ Редактировать ]
На Донбассе пропал военный. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
"За прошедшие сутки обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорится в сообщении.
По данным разведки, ликвидированы пять боевиков, четверо ранены.
Террористы 21 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки.
Кроме того, трое военных были ранены.
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