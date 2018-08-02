Один из арестованных Соединенными штатами украинских хакеров уже экстрадирован на территорию США, с ним работает американский адвокат. Об этом рассказал источник "Украинской правды" в дипломатических кругах.

"Германия уже выслала в США задержанного. Другой находится на территории Польши, еще один - на территории Испании", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что сейчас продолжаются процедуры экстрадиции.

Ранее мы писали о том, что США арестовали украинских хакеров.