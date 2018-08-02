Украинского хакера экстрадировали в США [ Редактировать ]
Один из арестованных Соединенными штатами украинских хакеров уже экстрадирован на территорию США, с ним работает американский адвокат. Об этом рассказал источник "Украинской правды" в дипломатических кругах.
"Германия уже выслала в США задержанного. Другой находится на территории Польши, еще один - на территории Испании", - сказал собеседник издания.
Он добавил, что сейчас продолжаются процедуры экстрадиции.
Ранее мы писали о том, что США арестовали украинских хакеров.
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