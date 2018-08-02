Вот и наступил последний месяц лета. Нужно вдоволь насладиться теплыми днями и максимально активно провести эти два дня. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этот уикенд в Киеве.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 4-5 августа.

Короткометражки про путешествия

Это приключенческие истории, художественные и документальные ленты. Это фильмы о красоте мира и различные яркие ее уголки.

Когда: 2 и 9 августа, в 12:00

Где: кинотеатр "Жовтень"

Почем: 50-90 гривен

Джаз на Пляже/ Летний сезон 2018

Берег Труханова острова, теплый песок под ногами, мерное биение волн и живая музыка. Джаз на пляже - это по-настоящему летние концерты.

Когда: 2 августа, в 20:00

Где: Труханов остров

Почем: 300-400 гривен

Jazz in Kiev Band & Laura Marti

На летней сцене Алексей Коган и его "Jazz in Kiev Band" в сопровождении очаровательной джазовой вокалистки Laura Marti.

Когда: 3 августа, в 20:00

Где: Мыстецький Арсенал

Почем: 350-450 гривен

Классика в саду

Мастер полифонии и звезда эпохи барокко, Иоганн Себастьян Бах станет героем нашего первого летнего концерта. 3 июня оркестр "Виртуозы Киева" сыграет лучшие произведения великого гения для струнных. И не в стенах концертного зала, а на просторной поляне в ботаническом саду имени Гришко.

Когда: 3 августа, в 20:00

Где: национальный ботанический сад имени Гришко

Почем: 350 гривен

Ulichnaya Eda: 5 years, 5 senses

Ulichnaya eda отмечает свои первый юбилей. Ребята устраивают большую вечеринку, где соберут любимых резидентов фестиваля за все время. Организаторы готовы вас удивлять разнообразием развлечений: пляж, бассейн, музыкальные сцены, кинотеатр, большая игровая зона для детей и родителей, бьюти-зона для эффектных укладок и мейков и так далее.



Но главные сюрпризы ждут вас на фуд-корте. Будут сладкие и соленые вафли, сморреброды, лобстеры, много хумуса, бурито, тако, утка по-пекински. Среди привычных вкусностей вы сможете найти и необычные сладости. Например, новички фестиваля, натуральное мороженое Coco Cream. Его готовят на основе кокосового и миндального молока, с добавлением органического сиропа агавы. Это отличная замена привычным десертам с сахаром, лактозой и вредными для организма жирами. Приятный бонус - это подача мороженого в половинке кокоса. Красивые фото в Instagram обеспечены!

Когда: 3-5 августа, в 10:00

Где: улица Беломорская, 1а

Почем: 75 гривен

Гриль маркет

Два этажа сыров, мяса, рыбы, алкоголя, овощей, соусов и сладостей от 100 крафтовых украинских брендов плюс возможность приготовить все, что пожелаете, на гриле.