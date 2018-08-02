Выходные в Киеве: куда пойти 4-5 августа (афиша) [ Редактировать ]
Вот и наступил последний месяц лета. Нужно вдоволь насладиться теплыми днями и максимально активно провести эти два дня. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этот уикенд в Киеве.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 4-5 августа.
Короткометражки про путешествия
Это приключенческие истории, художественные и документальные ленты. Это фильмы о красоте мира и различные яркие ее уголки.
- Когда: 2 и 9 августа, в 12:00
- Где: кинотеатр "Жовтень"
- Почем: 50-90 гривен
Джаз на Пляже/ Летний сезон 2018
Берег Труханова острова, теплый песок под ногами, мерное биение волн и живая музыка. Джаз на пляже - это по-настоящему летние концерты.
- Когда: 2 августа, в 20:00
- Где: Труханов остров
- Почем: 300-400 гривен
Jazz in Kiev Band & Laura Marti
На летней сцене Алексей Коган и его "Jazz in Kiev Band" в сопровождении очаровательной джазовой вокалистки Laura Marti.
- Когда: 3 августа, в 20:00
- Где: Мыстецький Арсенал
- Почем: 350-450 гривен
Классика в саду
Мастер полифонии и звезда эпохи барокко, Иоганн Себастьян Бах станет героем нашего первого летнего концерта. 3 июня оркестр "Виртуозы Киева" сыграет лучшие произведения великого гения для струнных. И не в стенах концертного зала, а на просторной поляне в ботаническом саду имени Гришко.
- Когда: 3 августа, в 20:00
- Где: национальный ботанический сад имени Гришко
- Почем: 350 гривен
Ulichnaya Eda: 5 years, 5 senses
Ulichnaya eda отмечает свои первый юбилей. Ребята устраивают большую вечеринку, где соберут любимых резидентов фестиваля за все время. Организаторы готовы вас удивлять разнообразием развлечений: пляж, бассейн, музыкальные сцены, кинотеатр, большая игровая зона для детей и родителей, бьюти-зона для эффектных укладок и мейков и так далее.
Но главные сюрпризы ждут вас на фуд-корте. Будут сладкие и соленые вафли, сморреброды, лобстеры, много хумуса, бурито, тако, утка по-пекински. Среди привычных вкусностей вы сможете найти и необычные сладости. Например, новички фестиваля, натуральное мороженое Coco Cream. Его готовят на основе кокосового и миндального молока, с добавлением органического сиропа агавы. Это отличная замена привычным десертам с сахаром, лактозой и вредными для организма жирами. Приятный бонус - это подача мороженого в половинке кокоса. Красивые фото в Instagram обеспечены!
- Когда: 3-5 августа, в 10:00
- Где: улица Беломорская, 1а
- Почем: 75 гривен
Гриль маркет
Два этажа сыров, мяса, рыбы, алкоголя, овощей, соусов и сладостей от 100 крафтовых украинских брендов плюс возможность приготовить все, что пожелаете, на гриле.
- Когда: 4-5 августа, в 10:00
- Где: Вси. Свои
- Вход свободный.
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