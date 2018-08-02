Кислотой в лицо: появился фоторобот напавшего на чиновницу мужчины [ Редактировать ]
В четверг, 2 августа, журналист Сергей Никитенко опубликовал фоторобот человека, который облил концентрированной серной кислотой сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.
По его словам, портрет злоумышленника составляла группа журналистов, активистов и адвокатов по описанию трех свидетелей и отца пострадавшей.
Никитенко отметил, что они ведут собственное расследование нападения на Гандзюк.
"Сейчас мы собираем, анализируем, изучаем и фильтруем всю имеющуюся информацию. И мы просим вашей помощи. Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно, пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то. Этот человек как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон. Возможно, бывал в горсовете и возле него", - написал журналист.
Вместе с тем он отметил, что напавший может быть жителем любого населенного пункта Украины.
"Друзья Екатерины решили, что за информацию, которая поможет найти напавшего, будет выплачено вознаграждение 100 тысяч гривен", - написал Никитенко и призвал распространить портрет злоумышленника.
Ранее мы писали, что появились новые детали нападения на чиновницу в Херсоне.
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