В четверг, 2 августа, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет обеспечить начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил в Facebook.

Речь идет о законе "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который вносит поправки в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

"Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс (судей ВАС - УП)", - написал он.

Также он призвал Министерство иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к международным партнерам о делегировании представителей в общественный совет международных экспертов.

Порошенко призвал "достойных правников" участвовать в конкурсе.

По его словам, теперь путь к созданию и функционированию ВАС полностью открыт.

Ранее Высший совет правосудия (ВСП) согласовал количество судей в Высшем антикоррупционном суде.