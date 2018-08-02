Порошенко одобрил передачу всех дел в Антикоррупционный суд [ Редактировать ]
В четверг, 2 августа, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет обеспечить начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил в Facebook.
Речь идет о законе "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который вносит поправки в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".
"Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс (судей ВАС - УП)", - написал он.
Также он призвал Министерство иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к международным партнерам о делегировании представителей в общественный совет международных экспертов.
Порошенко призвал "достойных правников" участвовать в конкурсе.
По его словам, теперь путь к созданию и функционированию ВАС полностью открыт.
Ранее Высший совет правосудия (ВСП) согласовал количество судей в Высшем антикоррупционном суде.
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