Министерство обороны намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области около границы с Венгрией.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают "Українськi Новини".

Он сообщил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак провел встречу с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем.

"Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Берегово", - отметил Гуцуляк.

Также Минобороны намерено развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.

Ранее мы сообщали, что в Венгрии создали должность министра развития Закарпатской области.