Минобороны разместит штурмовой батальон у границы с Венгрией [ Редактировать ]
Министерство обороны намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области около границы с Венгрией.
Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают "Українськi Новини".
Он сообщил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак провел встречу с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем.
"Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Берегово", - отметил Гуцуляк.
Также Минобороны намерено развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.
Ранее мы сообщали, что в Венгрии создали должность министра развития Закарпатской области.
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