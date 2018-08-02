Юрий Мартынов, актер театра и кино, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского Государственного театра киноактера

"Природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии – то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова, - сказал директор театра Сурен Шаумян.

Мартынов служил в Государственном театре киноактера с 1960 года. Он сыграл в 120 фильмах, среди которых "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мед", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка" и другие.

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