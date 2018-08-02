НБУ "засекретил" курс гривны на межбанке [ Редактировать ]
Национальный банк Украины прекращает публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка.
Отныне НБУ будет публиковать лишь справочное значение курса гривны к доллару, один раз в день до 12:30, сообщили в пресс-службе НБУ, пишет УНН.
"Национальный банк прекращает публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка", - говорится в сообщении.
Такое решение объясняется тем, что 1 августа отменено требование НБУ относительно обязательной регистрации сделок на межбанковском валютном рынке через "ВалКли".
Отныне коммерческие банки и НБУ перешли на использование торгово-информационных систем "Блумберг" и "Рейтерс".
НБУ объясняет, что так будет получать более оперативные данные о состоянии рынка, а у банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в "ВалКли".
Однако информация от торгово-информационных систем не находится в открытом доступе, является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Поэтому Нацбанк не может дублировать эти данные в открытый доступ для граждан.
"Соответственно, в качестве альтернативы было введено справочное значение курса гривны к доллару, которое рассчитывается так же, как и официальный курс и публикуется не позднее 12:30 каждого дня", - сообщили в НБУ.
Тем временем курс гривны продолжает падать: НБУ понизил курс гривны на 2 августа почти на 10 копеек. За день до этого Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.
по теме
Падение гривны: НБУ продал $100 млн в надежде удержать курс
НБУ продал на межбанке 100 миллионов долларов, полностью не удовлетворив при этом спрос на валюту
Курс гривны на 2 августа: НБУ снова обвалил нацвалюту
Национальный банк Украины значительно изменил официальный курс гривны к доллару
Курс валют: НБУ объяснил обвал гривны
Национальный банк Украины официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны
Курс доллара в Украине снизился
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на 31 июля
Падение гривны: в НБУ объяснили обвал курса нацвалюты
Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин рассказал о причинах резкого падения курса гривны