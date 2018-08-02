Национальный банк Украины прекращает публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка.

Отныне НБУ будет публиковать лишь справочное значение курса гривны к доллару, один раз в день до 12:30, сообщили в пресс-службе НБУ, пишет УНН.

"Национальный банк прекращает публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка", - говорится в сообщении.

Такое решение объясняется тем, что 1 августа отменено требование НБУ относительно обязательной регистрации сделок на межбанковском валютном рынке через "ВалКли".

Отныне коммерческие банки и НБУ перешли на использование торгово-информационных систем "Блумберг" и "Рейтерс".

НБУ объясняет, что так будет получать более оперативные данные о состоянии рынка, а у банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в "ВалКли".

Однако информация от торгово-информационных систем не находится в открытом доступе, является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Поэтому Нацбанк не может дублировать эти данные в открытый доступ для граждан.

"Соответственно, в качестве альтернативы было введено справочное значение курса гривны к доллару, которое рассчитывается так же, как и официальный курс и публикуется не позднее 12:30 каждого дня", - сообщили в НБУ.

Тем временем курс гривны продолжает падать: НБУ понизил курс гривны на 2 августа почти на 10 копеек. За день до этого Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.