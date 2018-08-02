Лишь 62 из 1500 передвижных фаст-фудов работают легально.

На фоне массового отравления киевлян в фаст-фудах Киева, столичные власти сообщили, что около 1,5 тысячи передвижных точек быстрого питания в столице работают нелегально.

"Около 1,5 тыс. таких пищевых автомобилей есть сегодня. Они работают нелегально, не желая участвовать в своей легализации", - сказал замначальника Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Денис Пикалов, передает "Укринформ".

По его словам, в столице только 62 передвижные точки фаст-фуда работают официально с разрешительными документами.

На легальных точках должны быть специальные голограммы, которые свидетельствуют о наличии разрешительной документации.

Напомним, за несколько дней шаурмой в Киеве отравились не менее 70 человек, в том числе 10 детей.