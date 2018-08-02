Общественный активист Олег Шушкевич высказал мнение о плане государственных чиновников по строительству многоквартирных жилых домов в селе Подгорцы Киевской области.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

"Смешная аналогия пришла на ум. Судя по тому, как в Киевской ОДА (областной государственной администрации) реагируют на отмену генплана Подгорцев по застройке села, можно пофантазировать. В ОАЕ (Объединенных Арабских Эмиратах) есть Эмаар, а в Украине будет Подгар.... На нем подгорит вся цепочка чиновников от главы села до губернатора. Знаю порядочных ребят, которых возмутила реакция чиновников, и они решили, поинтересоваться, а что там случилось. Чуть разобрались, а оказалось в селе где живет один из них, по-тихому отвели порядочную территорию земли под застройку и с нарушениями приняли генплан. Печалька глобальная в том, что никто ранее не собирался ни план развития села обсуждать, ни то, как оно будет развиваться, но зато как его застроить многоэтажками, быстро разобрались", - написал активист.

"Как узнать негодяя? Просто. Он не вникая, не разбираясь, не советуясь и не планируя - будет воровать и распределять то, к чему сам руку не прилагал или чем не владеет. И он никогда не будет ни с кем советоваться. Пропускать их мимо или что-то делать, чтобы их небыло, выбор каждого", - добавил Шушкевич.