ФГИУ расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок для проверки стоимости недвижимости [ Редактировать ]
Фонд государственного имущества Украины своими приказами авторизовал электронную площадку "ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА", оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕПТ ОНЛАЙН", и электронную площадку "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА", оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью "ПРО ЗАКУПИВЛИ".
Напоминаем, что с авторизацией первой электронной площадки "ОЦЕНКА.online" заработала система проверки оценочной стоимости недвижимого имущества Модулем Единой базы.
Наличие авторизованных электронных площадок полностью исключает человеческий фактор при проверке оценочной стоимости имущества и делает невозможным коррупцию в сфере налоговой оценки.
Фонд также подчеркивает, что количество возможных электронных площадок не ограничивается. Это делается для того, чтобы оценщики имели выбор среди площадок и пользовались именно той, которая более удобна для них. Фонд надеется, что большое количество субъектов хозяйственной деятельности зарегистрирует и авторизует свои площадки, чтобы максимально обеспечить конкурентность и прозрачность на рынке налоговой оценки.
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