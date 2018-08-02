Спрос на межбанке не был удовлетворен полностью. Фото: radiosvoboda.org

2 августа Национальный банк Украины не смог удовлетворить все заявки на покупку валюты на межбанке.

Так, НБУ удовлетворил 35 заявок на сумму 100 миллионов долларов. Всего на аукцион было подано 44 заявки на общую сумму 124,2 миллиона долларов по курсу от 26,95 до 27,0101 гривны за доллар, пишет "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Курс отсечения был установлен на уровне 27 гривен за доллар. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 гривны за доллар.

По данным НБУ, справочное значение курса гривны к доллару в этот день на 12:00 составило 27,0123 гривны за доллар.

Тем временем курс гривны продолжает падать: НБУ понизил курс гривны на 2 августа почти на 10 копеек. За день до этого Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.

В то же время Национальный банк Украины прекратил публикацию оперативного курса гривны на межбанке.