В Крыму высохла крупнейшая река (видео) [ Редактировать ]
Русло одной из крупнейших рек оккупированного Крыма - Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло.
Дно водохранилища, которое питала река, теперь зарастает травой. Уже вторую неделю в аннексированном Крыму идут ливни - и лишь это спасает водохранилище от полного высыхания. Дожди не в силах пополнить водоем с таким масштабным зеркалом, влаги испаряется больше, чем приходит с осадками, передает "Крым.Реалии" слова крымского блогера Заремы Сеитаблаевой.
"Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания", - пишет Сеитаблаева.
Учитывая, что впереди жаркий август, Белогорское водохранилище может полностью высохнуть. Кроме того, полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.
Континентальная часть Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Ранее в сеть выложили новую порцию фотографий из пустых пляжей на курортах оккупированного Крыма, красноречиво демонстрирующую ситуацию на полуострове.
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