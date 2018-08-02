Русло одной из крупнейших рек оккупированного Крыма - Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло.

Дно водохранилища, которое питала река, теперь зарастает травой. Уже вторую неделю в аннексированном Крыму идут ливни - и лишь это спасает водохранилище от полного высыхания. Дожди не в силах пополнить водоем с таким масштабным зеркалом, влаги испаряется больше, чем приходит с осадками, передает "Крым.Реалии" слова крымского блогера Заремы Сеитаблаевой.

"Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания", - пишет Сеитаблаева.

Учитывая, что впереди жаркий август, Белогорское водохранилище может полностью высохнуть. Кроме того, полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.

Континентальная часть Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Ранее в сеть выложили новую порцию фотографий из пустых пляжей на курортах оккупированного Крыма, красноречиво демонстрирующую ситуацию на полуострове.