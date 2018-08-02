В Києві відкрили пам’ятник Іллі Муромцю (відео) [ Редактировать ]
Пам’ятник Іллі Муромцю з’явився в Києві. Монумент до Дня Іллі відкривав мер столиці разом з командою авторів. Висота вершника - 11 метрів. У його кольчузі 20 тисяч кілець.
Для створення давньоруського богатиря скульпторам позував український стронгмен Василь Вірастюк - володар титулу "Найсильніша людина світу". Для спортсмена досвід у ролі моделі не перший. Вісім років тому він позував для пам’ятника ще одному українському силачеві - артистові цирку Іванові Фріцаку.
Мер запевнив, що жодної копійки бюджетних коштів на пам’ятник Іллі Муромцю не витрачено. Монумент профінансували меценати.
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