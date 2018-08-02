В Каменском взорвали депутата [ Редактировать ]
И сегодня новое нападение на активиста. В Каменском Днепропетровской области взорвали машину, в которой находился волонтер и депутат горсовета Виталий Чернявский.
По словам местных СМИ, Чернявский успел выскочить из машины. Вместе с ним в машине находилась собака, она погибла. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии в реанимации. В полиции сообщили, что по факту взрыва открыли уголовное производство о покушении на убийство.
Напомню, два дня назад еще одного активиста расстреляли в Бердянске. Это Виталий Олешко - бывший атошник. Сегодня подозрение в убийстве объявлено четверым из пяти задержанных подозреваемых.
по теме
Активистка Екатерина Гандзюк согласилась сотрудничать с полицией
Активистка и советник мэра Екатерина Гандзюк согласилась сотрудничать с полицией после покушения на свою жизнь
Активисты опубликовали фоторобот нападавшего на Екатерину Гандзюк
В интернете появился фоторобот подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк. Его опубликовали активисты и адвокат. После собственного расследования
В Сумах обнаружен застреленным экс-депутат и чиновник (видео)
В Сумах нашли мертвым чиновника горсовета Анатолия Жука
Детей пытали и насиловали в приюте Волынской области
В городе Рожище на Волыни сирот избивали и растлевали. Директором приюта уже интересовалась полиция - дети пропадали бесследно
В школе Мелитополя забили до смерти бездомного
В Мелитополе во дворе учебного заведения обнаружили труп мужчины со множественными ссадинами и переломами