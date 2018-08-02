И сегодня новое нападение на активиста. В Каменском Днепропетровской области взорвали машину, в которой находился волонтер и депутат горсовета Виталий Чернявский.

По словам местных СМИ, Чернявский успел выскочить из машины. Вместе с ним в машине находилась собака, она погибла. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии в реанимации. В полиции сообщили, что по факту взрыва открыли уголовное производство о покушении на убийство.

Напомню, два дня назад еще одного активиста расстреляли в Бердянске. Это Виталий Олешко - бывший атошник. Сегодня подозрение в убийстве объявлено четверым из пяти задержанных подозреваемых.