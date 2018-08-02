Материалы по делу Савченко и Рубана переданы в суд - Луценко [ Редактировать ]
Следствие по делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана получило все необходимые доказательства. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.
Материалы уже передали в суд. Правоохранители сегодня продемонстрировали оружие, которое изъяли у обвиняемых. Для совершения теракта, который якобы планировали Савченко и Владимир Рубан, нужно было до 20 человек, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
"Це приблизно від 10 до 12 хвилин вистрілів 4 мінометів. Нами була проведена повністю оцінка Труханового острова, який находиться навпроти цього приміщення, тому що в розмовах якраз говорилась Верховна Рада. Також нами розглядались баржі, тому що достатньо дві баржі, аби встановити всі чотири міномети. З відхиленнями по довжині і по бокових можливостях ми вам очертили той круг , в який могли попасти зазначені боєприпаси", - рассказал Александр Рувин, директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Материалы следствия, по словам генпрокурора, сейчас изучает сторона защиты, в течение нескольких недель начнется судебное слушание. Защита Владимира Рубана сможет на суде заявить, что он признает вину. Относительно его обмена на двух украинских военнопленных, Юрий Луценко заявил, что такая возможность у него будет, после вынесения приговора. Савченко же c просьбой о сделке к следователям не обращалась.
"Те, що відбувалося у досудовому слідстві з боку Савченко, Рубана та їхнього захисту наводить на думку, що і цей процес буде використано для чергової дискредитації української держави і для намагання уникнути від відповідальності. Ми вважаємо, що у нас достатньо доказів , здобутих слідчим шляхом , зокрема і наукові експертизи, для того, щоб повністю довести вину Савченко та Рубана в інкримінованих ним особливо тяжких злочинах", - рассказал Юрий Луценко, генеральний прокурор Украины.
"Ці особи планували, готували збройне захоплення державної влади та вчинення для цього терористичних актів у місті Києві. Для скоєння злочинів планувалося використання стрілецької зброї, гранат, мін, вибухівки, артилерійських засобів ураження, мінометів", - прокомментировал Виталий Маликов, первый заместитель главы СБУ.
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