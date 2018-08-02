Число пострадавших от отравления шаурмой в столице достигло 70 человек

Число пострадавших от отравления шаурмой в столице достигло 70 человек. Кто плодит нелегальные точки по продаже фаст-фуда с сальмонеллой? И почему городские власти закрывают на это глаза? Разбиралась Наталья Шумакова.

"Головная боль, высокая температура поднялась. 40 где-то. И рвота. Было намного хуже", - говорит Максим Топчий, пострадавший.

Максим купил шаурму на Речном вокзале. Через пару часов жена вызвала скорую. больница- видео с подобными симптомами в больницы попали 70 киевлян. Среди них 10 детей и беременная женщина. Многие в тяжелом состоянии. Все ели фаст-фуд. У всех подозрение на сальмонеллез.

"В инфекционном корпусе находятся 24 человека, которые поступили в разные дни начиная с понедельника. С предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит. На данный момент, у 10 пациентов подтвержден диагноз сальмонеллез бактериологический", - говорит Татьяна Гайнутдинова, заведующая инфекционного отделения Александровской больницы.

33 человека купили шаурму на выходе из станции метро "Дарница". 26 человек на Почтовой площади. Уже известно - у продавцов не было никаких разрешительных документов. Дальше интереснее. Все точки продажи шаурмы, которой отравились киевляне, принадлежат одному "владельцу".

"Далі по ланцюгу будуть проводити обстеження постачальника, безпосередньо осіб, які готували дані брикети з шаурмою, і далі будуть застосовувати усі санкції відповідно до чинного законодавства", - говорит Олег Рубан, глава госпродпотребслужбы Киева.

В киевской мэрии заявляют: только 62 передвижные "точки" быстрого питания работают легально. Речь вообще не идет о шаурме, в таких киосках лишь разогревают полуфабрикаты. Готовить, тем более мясо, в "ларьках на колесах" запрещено. А все честные предприниматели, которые хотят работать легально, должны иметь информационный талон. И предъявить его по первому требованию покупателя. Мы решили проверить, еду какого качества продают киевлянам. Подходим к первой точке с шаурмой. Здесь работают в перчатках и головных уборах.

"Все документы есть".

Но на витрине нет талона и вообще никаких документов. Продавец уверяет - все разрешения присутствуют, через 5 минут директор покажет их. Действительно, вскоре хозяин приехал.

"Хочу продемонстрировать сертификаты качества мяса".

А в этом киоске продавец, увидев съемочную группу "Подробностей", просто уходит.

А вот появился и хозяин. Увидев нас, он просто закрывает свою точку.

Тем не менее, киевляне не боятся есть такую еду.

"Чтобы там не было, оно все-равно обработается. А отравление - из-за грязных рук. В наше время бумажка стоит дороже, чем заведение", - говорит Евгений, покупатель.

Но дело в том, что подобных ларьков с шаурмой по всей столице полторы тысячи. И там нет даже проточной воды. Поэтому речь о гигиене вообще не идет.