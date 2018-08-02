Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда [ Редактировать ]
Петр Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда. Президент подписал соответствующие изменения в законодательстве.
Они, в частности, предусматривают, что приговоры в делах о топ-коррупции, которые сейчас рассматривают суды общей юрисдикции, можно будет обжаловать только в апелляционной палате антикоррупционного суда. Президент также обратился к Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы она как можно скорее провела конкурс и отобрала судей в новый орган.
А дипломатам Порошенко поручил пригласить зарубежных партнеров Украины для участия в Общественном совете при новом суде. Это для большей прозрачности.
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