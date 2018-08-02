Закатать в асфальт все ямы и ухабы. Владимир Гройсман пообещал, что через пару лет большинство областных центров Украины будут связаны между собой сетью качественных автомобильных дорог. Правительство разработало пятилетнюю программу реставрации магистралей областного значения, из которых практически половину уже отремонтировали, утверждает премьер. В этом же году собираются реконструировать четыре тысячи километров дорог.

"Більше половини обсягів, які ми визначили виконуються. В цьому році ми внесли нову ініціативу и передали 11 млрд на місцеві дороги, і бачимо що і на місцях вже починається нова якість робіт. Є проекти де ми робимо спільно з державними бюджетами, місцевими бюджетами. І з кожним роком люди будуть отримувати більше і більше нових, якісних українських доріг", - прокомментировал Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины.